Os Farofeiros 2 estreia dia 7 de março nos cinemas - Divulgação/ Victor Pollak

Os Farofeiros 2 estreia dia 7 de março nos cinemasDivulgação/ Victor Pollak

Publicado 06/03/2024 06:00

Rio - Após levar quase 3 milhões de espectadores em 2018 para os cinemas, "Os Farofeiros 2" volta às telonas nesta quinta-feira (7) e promete muita diversão. No longa, dirigido por Roberto Santucci e roteirizado por Paulo Cursino, os personagens passam por diversos "perrengues" durante uma viagem para a Bahia.

Em conversa com o DIA, Cacau Protásio, Maurício Manfrini e Danielle Winits, que interpretam Jussara, Lima e Renata, respectivamente, revelam o que o público pode esperar da nova versão. "Risada garantida", avisa Cacau, enquanto Maurício pontua: "Muita ação". Em seguida, Danielle complementa: "E muita surpresa".

Na trama, Alexandre, interpretado por Antônio Fragoso, ganha o prêmio de melhor gerente de vendas e conquista uma viagem com tudo pago para Bahia. Ao descobrir que seus colegas de trabalho não estão satisfeitos com sua gestão e que isso pode atrapalhar sua promoção para o cargo de diretor, ele convida os amigos e familiares para viajar com ele, sua mulher e filhos.

Porém, o que era para ser diversão vira um sufoco, como uma viagem de 20 horas dentro de um ônibus sem ar-condicionador, um hotel caindo aos pedaços, uma praia superlotada, além de confusões em um parque aquático.

fotogaleria

Sobre o sucesso do primeiro filme, Cacau afirma: "Isso mostra que a gente sabe fazer filme, a gente sabe fazer cinema nacional, e os brasileiros estão acolhendo, recebendo, dando valor a nossa cultura". Manfrini, por sua vez, relata que "Os Farofeiros 2" foi feito com muita vontade. "As pessoas no primeiro [filme] foram em família, em grupos de amigos... E como o dois ficou um tempo para ser lançado, foi feito com muito tesão, muita vontade. As pessoas estão com muita vontade de assistir", diz.

Danielle reflete sobre a importância da ida aos cinema para os jovens. "Eu acho maravilhoso esse retorno dos cinemas até para a nova geração, né? Eles estão muito acostumados com o streaming, que roubou um pouco desse lugar do cinema, com essa coisa de assistir os filmes em casa. Então, esse retorno é fantástico também para essa interação dos jovens de sair de casa, de ter essa socialização que é o cinema. Eu acho que é um outro movimento perfeito que o cinema faz nesse sentido, assim, de trazer as famílias junto, para perto de novo e não cada um dentro dos seus quartos".

E depois de seis anos desde o primeiro filme, Cacau conta como foi os bastidores de "Os Farofeiros 2" e celebra o reencontro com os colegas de elenco. "Foi divertido como foi o primeiro. O primeiro foi para a gente se conhecer. O segundo, a gente estava com vontade de se ver de novo, se abraçar, contracenar, de rir, da gente se divertir, se permitir, e 'Os Farofeiros' nos proporciona isso porque a gente é muito livre para criar, brincar, se divertir, e nossos bastidores era só alegria", afirma.

"Todo trabalho que eu faço que tem uma energia legal, positiva, eu costumo chamar de 'a hora do recreio'. E eu acho que 'Os Farofeiros' é a minha hora do recreio e que o elenco inteiro também se via ali, na hora da diversão, na hora da zoeira, de brincar com um e com o outro. Então, na hora do 'ação' a gente conseguia fazer essa transposição para as cenas", complementa Maurício.

Para Danielle não foi diferente. "Um trabalho prazeroso, por mais físico que ele seja, porque exigiu bastante fisicamente. Esse reencontro foi muito especial e era esperado pela gente também. A gente não se desconectou ao longo desses anos. Acho que a gente transpôs para a tela de alguma forma", ressalta.

Continuação confirmada

"Os Farofeiros 2" também conta com Antônio Fragoso, Elisa Pinheiro, Charles Paraventi, Aline Campos, Nilton Bicudo, Marcos Pitombo, Sulivã Bispo e Mariana Moura no elenco. E para a alegria dos fãs, o terceiro filme da franquia está confirmado. "Já tem um lugar, já tem a região onde vai ser filmado... Já tem 70% do argumento e uma cena toda que aconteceu de verdade com o elenco inteiro em um dado momento. A gente contou para o roteirista, foi anotado e vai estar no filme", avisa Maurício.