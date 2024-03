Alfredo Del-Penho - Divulgação

Publicado 17/03/2024 11:40

A obra do compositor Noel Rosa será tema de uma aula-show gratuita no teatro da Academia Brasileira de Letras, no Centro, na próxima terça-feira (19), às 16h. A apresentará ficará por conta do cantor e compositor Alfredo Del-Penho, que vai relembrar clássicos do Poeta da Vila e contar curiosidades sobre a trajetória do autor de "Feitiço da Vila" e "Palpite Infeliz".