Publicado 13/03/2024

Rio - Está em cartaz em Copacabana, na Zona Sul, um espetáculo que narra a vida e luta de um dos maiores líderes dos direitos civis da história. Com música envolvente e atuação e coreografias emocionantes, "Luther King - O Musical" narra a vida do pastor que liderou o movimento pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos e sua forte influência em todo o mundo.



Para o ator que interpreta Martin Luther King Jr, a tarefa não é fácil e exige muita responsabilidade. "É difícil lidar, pois não é uma história qualquer. Toda a sua luta e os motivos pelos quais lutava não foram exclusivos de sua geração. Tanto que, 60 anos depois, ainda temos que lutar pelos nossos direitos", comenta Guii Augusto, que tem como sua parte preferida a entrada no ônibus acompanhado de Rosa Parks. "Foi por causa dela e por muitos outros que começou o grande movimento do boicote".

O diretor e escritor da peça, Caique Oliveira, de 45 anos, diz que sua inspiração surgiu quando visitou o memorial construído por Coreta King, mulher de Luther King Jr."Fiquei muito tocado com tudo o que vi! O legado que esse homem deixou jamais pode ser esquecido! Tudo que você lê e ouve a respeito de Martin Luther King Jr. te inspira. Quis deixar minha homenagem através da minha arte", explica.Segundo Caique Oliveira, a vida do líder era rodeada pela música, o que levou à escolha do formato musical."Não conseguiria contar essa história em silêncio. Já vi outras obras brilhantes, sem utilizar os recursos do Teatro Musical, mas quando você se aprofunda no universo dos Kings, percebe que existia uma canção para cada movimento dessa família", expõe o diretor da peça, acrescentando a história por trás da família King."Coretta King rodava o país contando histórias da segregação através de espetáculos cantados. Dr King Jr. arriscava cantar na igreja com seu belo barítono acompanhado do cântico predominante das falas dos pregadores sulistas. Uma de suas grandes amigas e apoiadoras, Mahalia Jackson, sempre estava presente, através de suas canções, em momentos de grandes desafios do movimento. Por fim, as pessoas marchavam cantando o tempo todo! Nada melhor do que um teatro musical, para mostrar a força da música em um momento tão importante da história".O espetáculo, que pode ser visto no Teatro Claro, em Copacabana, até domingo (17), tem cerca de três horas de duração. No entanto, o diretor afirma que poderia ser ainda maior."Acredito que ainda falte uma segunda parte, pois não consegui passar tudo que esse homem representa", conta Oliveira. "Esse musical cumpre o papel de ser um sinalizador para que essa nova geração mergulhe na história desse homem. Se isso acontecer, estaremos reacendendo a chama para que ele seja honrado por nossa geração".A relevância do musical é reforçada pelo ator Guii Augusto. “É de vital importância porque a luta ainda não está ganha. Enquanto não tivermos igualdade no mundo esse discurso ainda ecoará, a civilização ainda não entendeu o sentido de sermos todos iguais”, conclui.Espetáculo: Luther King - O MusicalTemporada: até 17 de marçoLocal: Teatro ClaroEndereço: Rua Siqueira Campos, 143, 2º Piso, CopacabanaIngressos: a partir de R$ 25Classificação indicativa: 12 anos