Lulu Santos faz show no dia 13 de abril - Foto: Lorena Dini

Publicado 09/04/2024 20:11 | Atualizado 09/04/2024 22:21

Lulu Santos estreia a turnê "Barítono" no palco do Qualistage, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (13). O show revisita os 50 anos de carreira e os 70 do cantor, que arrebata diferentes gerações, pela estética do timbre vocal de mesmo nome.

A novidade na temática é a aceitação do barítono, voz masculina que alcança graves bem definidos. "Desde que 'assumi' essa condição, facilitou enormemente minha vida e arte", revelou.

Turnê Barítono de Lulu Santos Foto: Reprodução / Redes sociais

"O primeiro passo foi em 2000, quando gravei e lancei o álbum 'Acústico'. Ali, por conforto e sabedoria, baixei um tom de boa parte do repertório e funcionou perfeitamente".

Anos depois, o cantor baixou o tom de novo: "Sou barítono com paixão, gosto dos graves, gosto de como minha voz soa nesta região. É com essa intenção e propósito que chegamos a este espetáculo".

"Meus shows sempre terão os hits, que são meu privilégio, minha história, e um passado que não se esquece. O meu prazer está com o público, eu apenas agradeço e faço minha parte com o melhor que posso", assegura Lulu.

O artista mostra que, como na música "Tempos Modernos", está vivendo tudo que há para viver: além da turnê, ele anunciou recentemente parceria com o DJ Pedro Sampaio , em um remix da música de 1982. Trabalha e trabalha!

Serviço: Lulu Santos - Turnê Barítono.

Quando: 13 de abril às 21h

Onde: Qualistage, avenida Ayrton Senna, Barra da Tijuca.

Ingressos: Preços variam de R$80 até R$480. Podem ser adquiridos aqui

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos acompanhados dos responsáveis legais.