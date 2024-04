Banda Toto, do hit "Africa" - Foto: Reprodução / Instagram

Banda Toto, do hit "Africa"Foto: Reprodução / Instagram

Publicado 03/04/2024 20:42 | Atualizado 03/04/2024 22:14

A banda Toto, uma dos maiores nomes do rock dos anos 80, divulgou datas de dois shows no Brasil via Instagram, nesta quarta-feira (3). O Rio recebe o grupo, do hit "Africa", no dia 26 de novembro, no Jockey Club. As vendas da turnê "Dogz of Oz" começam nesta sexta (5).

O último show do grupo no Brasil foi em 2007, em São Paulo, cidade que a banda faz sua primeira apresentação, em 24 de novembro. Desde aquele ano, o Toto já anunciou hiatos e retornos.

Turnê "Dogz of Oz", da banda Toto, no Rio de Janeiro Foto: Reprodução / Instagram

Além de "Africa", uma das músicas mais conhecidas do mundo, a discografia conta com músicas como "Rosanna" e "I'll be over you".

Serviço: Toto - Turnê "Dogz of Oz" no Rio de Janeiro

Quando: 26/11

Onde: Arena Jockey (pça. Santos Dumont, 31, Gávea, Rio de Janeiro, RJ)

Ingressos: Aqui, a partir das 10h desta sexta-feira (05).