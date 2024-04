Louis Tomlinsom com camisa da seleção brasileira no estádio Allianz Parque - Leo Franco/ AgNews

Louis Tomlinsom com camisa da seleção brasileira no estádio Allianz ParqueLeo Franco/ AgNews

Publicado 02/04/2024 17:41 | Atualizado 02/04/2024 18:58

Louis Tomlinson, ex-One Direction, visitou o Allianz Parque, em São Paulo, e tirou fotos com uma camisa da seleção brasileira na tarde de terça-feira (2). O cantor chegou ontem no Brasil e fará shows no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.

Com seu nome na camisa de número 28, o britânico posou tímido e alegre no estádio da capital paulista, onde se apresenta no dia 11 de maio. Antes da data, Lous se apresenta no Rio, na quarta-feira (8), na Jeneusse Arena, mesmo palco em que subiu no show de 2022, na turnê do disco WALLS. Em Curitiba, o show acontece no dia 12.

As datas no Brasil fazem parte da turnê na América Latina do álbum FAITH IN THE FUTURE, lançado em 2023. Os ingressos começaram a ser vendidos já em novembro do ano passado. A turnê também passa por Panamá, Porto Rico, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Colômbia, Costa Rica e México.

FAITH IN THE FUTURE WORLD TOUR 2024. LATIN AMERICA. TICKETS ON SALE NOW.https://t.co/BIfsmLvh1V pic.twitter.com/S0jebgMr08 — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) February 24, 2024

Em carreira solo, o ex-One Direction acumulou diversos prêmios. Com o álbum FAITH IN THE FUTURE, foi a primeira vez que alcançou o número 1 das paradas de sucesso do Reino Unido.