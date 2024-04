Roberto Carlos se apresenta em Niterói - Divulgação

Publicado 26/04/2024 18:07

Rio- Há opções para todos os gostos e bolsos para curtir o fim de semana! Para quem gosta de música, tem shows de Roberto Carlos, Seu Jorge, Martinho da Vila, Os Paralamas do Sucesso e muito mais. Também há diversos espetáculos espalhados pela cidade, além de exposições e até circo.



Nascido em Belford Roxo, Seu Jorge embala o público do Parque Bondinho Pão de Açúcar, neste sábado, com seus maiores sucessos no último dia da terceira temporada do evento 'Tim Music Noites Cariocas'. Outra opção na região da Zona Sul é conferir a apresentação de Os Paralamas do Sucesso, no Vivo Rio.

Na Zona Oeste, há apresentações de MC Cabelinho, no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, e de Martinho da Vila no Qualistage. No mesmo dia, o Rei Roberto Carlos leva todo o seu romantismo para o Ginásio Esportivo Caio Martins, em Niterói.Para quem está sem grana, uma dica é conferir o espetáculo 'Nada me aflige – made in favela', neste sábado, na Arena Cultural Dicró, na Penha, que explora novas possibilidades de criação e aproveita para discutir os impactos da internet e das novas tecnologias no cotidiano de quem mora na favela. No mesmo esquema 0800, tem a peça 'Mistão', na Areninha Cultural João Bosco, em Vista Alegre.Se animou? Então, confira a programação completa abaixo:ShowsCatia GonzagaSexta-feira, às 19hLocal: Centro da Música Carioca Artur da TávolaEndereço: Rua Conde de Bonfim 824, TijucaIngresso: a partir de R$ 15Márcio Gomes - Fado no BrasilSexta-feira, às 20hLocal: Teatro de Câmara da Cidade das ArtesEndereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da TijucaIngresso: Grátis (mas devem ser retirados anteriormente na web)Roberto CarlosSábado, às 20h30 (abertura da casa às 18h30)Local: Ginásio Esportivo Caio MartinsEndereço: Rua Pres. Backer, S/N - Icaraí, Niterói - RJIngresso: a partir de R$ 220Os Paralamas do SucessoSábado, às 21h (casa abre 2h antes)Local: Vivo RioEndereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - RJIngresso: a partir de R$ 110Banda CanastraSábado, a partir das 21hLocal: Cordão da Bola PretaEndereço: Rua da Relação, 03, Lapa (Esquina com a Rua do Lavradio)Ingresso: a partir de R$ 40Martinho da VilaSábado, às 21h30 (casa abre 2h antes)Local: Local: QualistageEndereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca – RJIngresso: a partir de R$ 70Seu JorgeSábado, a partir das 21h30Local: Parque Bondinho Pão de AçúcarEndereço: Av. Pasteur, 520 - Urca, Rio de Janeiro - RJIngresso: a partir de R$ 180MC CabelinhoSábado, às 22hLocal: Espaço HallEndereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da TijucaIngresso: a partir de R$ 20EspetáculosAgora É que São ElasSábado, às 20h, e domingo, às 19hLocal: Teatro dos Quatro - Shopping da GaveaEndereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, 2º andar, Gávea - RJIngresso: R$ 140Uma Comédia IrreverentchySábado, às 20h, e domingo, às 19hLocal: Teatro Café PequenoEndereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, LeblonIngresso: a partir de R$ 30Latitudes dos CavalosSábado, às 20h, e domingo, às 19hLocal: Teatro Domingos OliveiraEndereço: Planetário do Rio de Janeiro: Av. Padre Leonel Franca 240, GáveaIngresso: a partir de R$ 20Contos do sertãoSábado, às 13hLocal: Parque Glória MariaEndereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa TeresaIngresso: GrátisBita e a imaginação que sumiuSábado e domingo, às 15hLocal: Cidade das ArtesEndereço: Av. das Américas 5300, Barra da TijucaIngresso: a partir de R$ 20Seu ZéSábado e domingo, às 16hLocal: Teatro Ruth de SouzaEndereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa TeresaIngresso: a partir de R$ 20Nada me aflige – made in favelaSábado, às 19hLocal: Arena Cultural DicróEndereço: Parque Ary Barroso – Entrada pela Rua Flora Lôbo s/nº, Penha CircularIngresso: GrátisBodas de SangueSábado, às 19hLocal: Areninha Cultural TerraEndereço: Rua Marcos de Macedo s/nº, GuadalupeIngresso: a partir de R$ 10O Menino que Sobreviveu – Harry PotterSábado, às 19hLocal: Areninha Cultural Hermeto PascoalEndereço: Praça Primeiro de Maio s/no, BanguIngresso: R$ 20A Família MonstroSábado e domingo, às 19hLocal: Arena Cultural Abelardo Barbosa – ChacrinhaEndereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Pedra de GuaratibaIngresso: a partir de R$ 20Daniel Lopes e Kwesny - Comédia Stand-upSábado, às 20hLocal: Cidade das ArtesEndereço: Av. das Américas 5300, Barra da TijucaIngresso: a partir de R$ 25MistãoDomingo, às 11h e às 16hLocal: Areninha Cultural João BoscoEndereço: Av. São Félix 601, Vista AlegreIngresso: GrátisHomem Aranha: O seu amigo de sempreDomingo, às 16hLocal: Arena Jovelina Pérola NegraEndereço: Praça Ênio s/nº, PavunaIngresso: a partir de R$ 30A Noviça RebeldeDomingo, às 19hLocal: Teatro RiachueloEndereço: Rua do Passeio , 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJIngresso: a partir de R$ 39Mais opçõesExposição 'A casa que carrego'Sexta-feira, sábado e domingo, às 9hLocal: Parque Glória MariaEndereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa TeresaIngresso: GrátisExposição 'Imaginar com a terra'Sexta-feira e sábado, das 10h às 18hLocal: Centro de Arte Hélio OiticicaEndereço: Rua Luís de Camões 68, Praça Tiradentes, CentroIngresso: GrátisExposição 'Arte de código aberto'Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18hLocal: Museu do AmanhãEndereço: Praça Mauá 1, CentroIngresso: a partir de R$ 15Aula de PassinhoSexta-feira, às 18hLocal: Arena Cultural DicróEndereço: Parque Ary Barroso – Entrada pela Rua Flora Lôbo s/nº, Penha CircularGrátisJump Around, o maior castelo inflável da América LatinaSábado e domingo, das 15h às 21hLocal: Via Parque ShoppingEndereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de JaneiroIngresso: R$ 49,90Circo VostokSábado e domingo, às 16h30 e 19h30Local: Park Shopping Campo GrandeEndereço: Estrada do Monteiro, 1200, Campo GrandeIngresso: a partir de R$ 25Encontro Anual de Carros AntigosDomingo, de 9h às 16hLocal: Terraço Carioca – Carioca ShoppingEndereço: Avenida Vicente de Carvalho, 909, Vila da PenhaIngresso: GrátisMitos e Ritos da Cultura Popular - Oficinas de Capoeira e JongoDomingo, a partir das 14hLocal: Centro da Música Carioca Artur da TávolaEndereço: Rua Conde de Bonfim 824, TijucaIngresso: GrátisSambay - Roda de samba LGBTQIAPN+Domingo, das 17h às 01h30Abertura: Banda SINAParticipações com a Sambay: Diameyka Odara, Izrra, Marcos SacramentoLocal: Mourisco MarEndereço: Av. Repórter Nestor Moreira s/nIngresso: R$ 20