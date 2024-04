Marco Nanini volta aos palcos com a peça Traidor - Divulgação/ Annelize Tozetto

Rio - Marco Nanini está de volta aos palcos após sete anos afastado do teatro. O eterno Lineu, de "A Grande Família", da TV Globo, está em cartaz com a peça "Traidor", no Teatro Prio, na Zona Sul do Rio, até o dia 28 de abril. Em conversa com o DIA, o ator dá detalhes sobre o espetáculo, que tem feito sucesso entre o público, e fala sobre personagens que marcaram a sua carreira.

"É uma peça contemporânea, o texto retrata o mundo em que a gente vive hoje. Somos todos traidores no mundo atual, traímos a nós mesmos quando buscamos satisfazer o que esperam de nós. O personagem está inquieto e dentro de uma espécie de delírio, entre mil reflexões, os temas vão mudando em questão de segundos. É um texto que reflete esse época onde estamos mergulhados no digital, nas inteligências artificiais, mas que reflete sobre o humano. O meu personagem inicia falando: eu ainda sou real! Ou seja, ainda temos essa possibilidade de ter uma experiência presencial e humana, que é o teatro", explica.

"Traidor" é fruto de uma intensa troca de mensagens entre Nanini, Gerald Tomas e Fernando Libonati. O ator revela como foi o processo de criação do novo projeto. "Quando me dei conta, o espetáculo anterior com o Gerald já tinha 18 anos, eu achava que tinha sido ontem. Neste intervalo, a gente continuou se falando, se encontrando e até planejando outros trabalhos juntos, mas que acabaram não saindo, como um filme e uma outra peça. Desta vez, o processo foi parecido com o do 'Circo', ele mandava e-mails diários com o texto que ia escrevendo e trocávamos impressões, foi uma construção ao longo de algum tempo, entre o final de 2022 e novembro de 2023 quando estreamos em São Paulo", conta.

E o artista não esconde a emoção de voltar aos palcos. "Eu já queria muito voltar a encontrar a plateia. Passamos por um momento muito duro, que foi a pandemia, em que a gente lutou para seguir trabalhando, fazendo teatro de alguma forma, como foi com o projeto 'As Cadeiras', um texto de teatro filmado onde respeitamos o tempo teatral dos atores. No lançamento, fizemos questão de estar presentes em cada cidade para poder trocar com o público. Com 'Traidor', retomo o encontro diário com a plateia, e é realmente algo essencial para mim, é o que me enche de energia para seguir trabalhando, vivendo bem e tendo vontade de fazer as coisas. Durante todos esses anos de carreira, eu nunca tinha ficado um tempo tão grande afastado do palco e espero não ficar mais", diz.

Um dos temas abordados pelo espetáculo é a revolução digital. Sobre sua relação com as redes sociais e como lida com a exposição, Nanini explica que acaba utilizando mais as ferramentas para divulgar seus projetos e pesquisar inspirações. "Não tenho nada contra as redes sociais, pelo contrário, gosto muito de explorar, ver perfis de amigos, matar a saudade de quem não vejo sempre, gosto de ver vídeos de animais, crianças, me informar sobre determinado assunto. Fico um bom tempo no YouTube fazendo pesquisas. É algo que até passei a usar no meu processo criativo, pego algumas referências para personagens nesses vídeos. Eu não tenho costume de postar e nem de tirar foto de momentos pessoais, sou muito atrapalhado para isso. Então eu acabo usando mais as minhas redes para divulgar os meus trabalhos mesmo, é uma ferramenta muito boa para nos aproximar com o público", pontua.

Personagens marcantes

Marcos Nanini viveu por quase 14 anos o eterno Lineu, de "A Grande Família", seriado da TV Globo que foi exibido de 2001 a 2014. O artista também brilhou na pele de personagens como Pancrácio, em "Êta Mundo Bom", da mesma emissora, Tony Albuquerque e irmã Cleide, na peça "Irma Vap", e João de Deus, no filme "João Sem Deus - A Queda da Abadiânia".



Para o ator, não há como definir qual papel mais o marcou ao longo dos anos. "Os personagens são como filhos e jamais vamos escolher um filho predileto. Eu tenho um carinho enorme por todos porque todos são também parte de mim. Alguns ficam mais tempo e nos marcam mais, como foi com o Lineu ou com os personagens de Irma Vap, por anos e anos em cartaz. Mas não saberia dizer o que mais marcou porque para mim todos deixam alguma marca mesmo", diz.

