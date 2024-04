Larissa Manoela - Reprodução

Rio - Larissa Manoela utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (25), para ironizar os comentários que recebe sobre sua altura. No X, antigo Twitter, a atriz afirmou que não encara as falas como um elogio, mas ressaltou que é bem resolvida com seu tamanho.

"Gente semana passada eu fui abordada três vezes com frases do tipo: 'Nossa, pensei que você fosse mais alta', 'nossa, como você é baixinha!'. Em que mundo o povo está vivendo pra achar que esse tipo de comentário é elogio?", questionou.

Larissa, então, criticou as pessoas que falam sobre seu tamanho antes de a cumprimentar. "Eu sei que eu tenho 1,53 e sou mesmo pequena mas eu já sei disso. A pessoa nem pra falar um bom dia, boa tarde, falar isso num tom fofo para amenizar. 'Namoral'. Lembrando que nos menores frascos estão os melhores perfumes. Dois beijos", disse.

Em seguida, a atriz rebateu as críticas que recebeu após seu desabafo. "Eu amo o povo problematizando o meu tweet das pessoas falando da minha baixa estatura (risos). Gente, eu sou super bem resolvida com minha altura, tá?", esclareceu.

"É um tal de 'força guerreira' pra cá, 'força guerreira' pra lá. Força tenho que ter mesmo pra ter que aguentar um bando de gente chata e amargurada. Vale entender o contexto de ironia, tá? Passem bem", afirmou.

