Grávida do primeiro filho, Iza fala sobre sintomas da gestaçãoReprodução

Publicado 25/04/2024 21:50

Rio - Iza, que está grávida de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima, utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (25), para falar sobre os sintomas que tem sentido durante sua gestação. Em seu story do Instagram, a cantora aproveitou para mostrar o tamanho da barriguinha e não escondeu a emoção.

"Só passei para saber como vocês estão mesmo. Tudo certo? Eu estou bem aqui, voltei do estúdio agora, estava gravando uns negócios. Ai estou aqui grávida, entendeu? Com sono, pouquinho de enjoo, só um pouquinho. Acho que está passando. Acho. Não quero nem falar em voz alta, mas acho. Pouquinho de acne gestacional. Olha, babado, viu?", disse.

Em seguida, Iza aproveitou para mostrar a barriguinha. "Crescendo. Está maior, né, do que da última vez que vocês viram lá na live? Maiorzinha, né? Aqui embaixo que vai ficando cada vez maior. Que doideira, meu irmão, que doideira", afirmou.