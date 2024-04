Madonna abre coração e agradece aos filhos que a acompanham em turnê - Reprodução / Instagram

Publicado 25/04/2024 18:24

Rio - Madonna, de 65 anos, compartilhou algumas fotos e um texto emocionante, nesta quinta-feira (25) nas redes sociais para homenagear os filhos e falar sobre a turnê "The Celebration Tour". A artista, que é mãe de Lourdes Maria, Rocco Ritchie, David Banda, Mercy James e das gêmeas Estere e Stella, disse que o apoio incondicional deles a motiva a subir nos palcos.

"No dia anterior ao nosso 80º show da Celebration Tour, preciso agradecer aos meus filhos incrivelmente talentosos que me conduziram nesta jornada, cada um deles trazendo seu próprio talento único para o palco", escreveu a artista na legenda da publicação."Os ensaios começaram há mais de um ano, com uma pausa de quase 2 meses, esperando que eu me recuperasse de uma experiência de quase morte. Eles nunca pararam de praticar... eles nunca pararam de me torcer e me apoiar. Eles também estavam indo para a escola e ensaiando todos os dias. Estou muito orgulhoso de todos eles. Acho que o que meus filhos mais aprenderam neste ano de ensaios e apresentações é que se você quiser seguir seus sonhos, terá que trabalhar duro por eles. E se todos escolherem algo diferente mais tarde na vida, nunca esquecerão este ano de sangue, suor e lágrimas. É uma celebração", finalizou ela.