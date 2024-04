Alane é recebida por multidão ao voltar para o Pará - Reprodução

Publicado 25/04/2024 20:19

Rio - Alane foi recebida por uma multidão, nesta quinta-feira (25), ao voltar para sua cidade natal, Belém, no Pará. A ex-BBB compartilhou os registros em suas redes sociais e não escondeu a emoção com a quantidade de pessoas que esperavam por ela no local.

"Meu Deus! Eu amo vocês", disse Alane ao desembarcar no aeroporto. A bailarina ainda fez a clássica levantada de pernas para celebrar o momento. Em seguida, a ex-sister participou de uma carreata pela cidade em cima de um caminhão.

Em seu story do Instagram, a ex-BBB contou como estava se sentindo com sua volta para sua cidade natal. "Eu estou em Belém do Pará. Estou muito feliz! Ainda estão fazendo um monte de surpresa para mim, ainda tenho coisa para ver. Não estou acreditando, meu coração está transbordando de felicidade. O que eu mais queria era representar Belém do Pará e eu estou muito feliz de ver as pessoas se sentindo representadas. Eu estou muito feliz. Muito obrigada. Eu amo vocês", afirmou.

Confira: