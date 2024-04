Davi reflete em meio as recentes polêmicas: Você é do tamanho dos seus sonhos - Reprodução

Davi reflete em meio as recentes polêmicas: Você é do tamanho dos seus sonhos Reprodução

Publicado 25/04/2024 17:23

Rio - Davi utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (25), para fazer refletir em meio as recentes polêmicas envolvendo o fim de seu relacionamento com Mani Rego. Em seu Instagram, o campeão do 'BBB 24' publicou um texto reforçando a importância de acreditar nos seus sonhos.

"Você é do tamanho dos seus sonhos! Lute, persista, insista, corra atrás, passe algumas noites sem dormir direito, mas nunca desista de seus sonhos, acredite que é capaz, se olhe no espelho e diga pra você: você tem potencial! Ninguém além de você mesmo pode torná-lo real", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, internautas fizeram questão de apoiar o baiano. "Querem apagar seu brilho Davi, mas não vão conseguir. Muito sucesso pra você", disse uma seguidora. "Pose de milionário e doutor", afirmou outra. "Desejo tudo de bom para você, campeão", ressaltou uma fã.

Confira:

Durante participação no "Altas Horas" , da TV Globo, que deve ser exibido no próximo sábado (27), Davi disse que sua família e outras pessoas o bombardearam de informações depois dele deixar o "BBB 24" e revelou que a decisão de colocar um ponto final na relação foi de Mani.

"Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque", afirmou o motorista, no vídeo obtido pelo jornalista Leo Dias.

Na sequência, Davi confirmou que o namoro chegou ao fim. "E até minha própria ex-namorada, ela terminou comigo, não soube me respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo", afirmou Davi, que demonstrou querer manter a relação. "Eu conversei com ela, expliquei o que estava acontecendo na minha vida e falei: ‘Calma, por favor, só tenha calma. Vamos retornar para Salvador para conversar, continuar nossa vida, com dinheiro ou sem dinheiro, vamos continuar vivendo nossa vida’. Tudo o que está acontecendo está sendo uma loucura", disse.