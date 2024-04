Nicole Bahls apresenta a vaca Anitta a Pedro Scooby - Reprodução / Youtube

Nicole Bahls apresenta a vaca Anitta a Pedro ScoobyReprodução / Youtube

Publicado 25/04/2024 20:40

Rio - Pedro Scooby fez uma visita à fazenda de 20 mil metros quadrados de Nicole Bahls, avaliada em R$10 milhões, localizada em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Além de conhecer as instalações da propriedade, o surfista passou por um momento inusitado no curral.

O encontro aconteceu durante um episódio do podcast PodPah, no Youtube. A apresentadora, que tem costume de dar nome aos seus animais se inspirando em pessoas famosas, mostrou para o surfista uma vaca chamada Anitta, que teve um caso com Scooby em 2019.

Anitta e Pedro Scooby durante namoro em 2019 Reprodução

"Minha primeira vaquinha foi a Camila Queiroz. Depois chegou a sua ex, a Anitta. Com todo respeito", disse ela, aos risos.

A pedidos da dona, Scooby alimentou o gado com milho. "Olha o encontro com Pedro e Anitta. Viu que ela é marrenta, né?", disse Nicole Bahls. "É ariana, está bolada comigo", brincou ele.

"Isso aqui é um sonho. Um spa, um luxo. Isso que eu chamo qualidade de vida", disse Scooby durante o tour, que passou por bangalôs, salão de beleza, closet e até mesmo uma capela. Na saída, o surfista prometeu dar um cavalo de presente a Nicole.