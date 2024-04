Juliano Cazarré posta clique com filho caçula e brinca: Dois carecas - Reprodução

Publicado 25/04/2024 18:01

Rio - Juliano Cazarré publicou, nesta quinta-feira (25), uma foto super fofa com o filho caçula, Estevão, de um mês, fruto de seu relacionamento com Letícia Cazarré. Em seu Instagram, o ator encantou os internautas e brincou com o fato de os dois estarem com pouco cabelo.

"Dois carecas passando na sua timeline, somente", escreveu Juliano na legenda da publicação. "Tal pai tal filho, lindos .Deus abençoe", disse uma pessoa. "Linda foto! Ficou ótimo, principalmente sem a barba", elogiou uma seguidora. "Como o Estevão está lindo", afirmou outra.

Juliano e Letícia também são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, 10 anos, Gaspar, de 3 anos, Maria Madalena, de 2 anos, e Maria Guilhermina, de 1.

