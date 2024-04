Fabiana Justus fica indignada com histórias de filmes infantis - Reprodução / Instagram

Publicado 25/04/2024 18:50

Rio - Fabiana Justus compartilhou com os seguidores uma dificuldade que se deparou ao passar mais tempo com suas filhas. Nesta quinta-feira (25), a influenciadora revelou ter ficado incomodada com as histórias de maior parte dos filmes infantis, que têm a morte de um dos pais dos personagens principais como pontos importantes para as narrativas.

Nos Stories, do Instagram, Fabiana, que luta contra uma leucemia, abriu o coração e opinou sobre as histórias, citando algumas animações famosas. "Preciso dividir uma coisa. Eu escolhendo um filme para assistir com as meninas e a maioria, eu fico indignada, ou a mãe ou o pai morrem. Eu vou mostrar para elas e fica aquela coisa que dá trauma até. A criança fica: 'por que?'", disse.

"Em 'Rei Leão', por exemplo, o pai morre. 'Frozen': os dois morrem. 'Cinderela'! A gente foi assistir ao live action e elas já conhecem a história, mas tem uma cena super triste, que eu passei para frente, obviamente, da mãe morrendo. E depois o pai vai viajar e também morre. A gente até inventou para elas que ele se perdeu. A gente não sabia o que falar. É muito sofrimento. A gente vai tentando se virar, mas eu queria muito filmes que não tivessem isto", desabafou.

Em seguida, a influenciadora falou sobre a vez que a família assistiu ao filme 'Mary Poppins' e se deparou com o mesmo 'problema'. "Eis que fomos assistir a 'Mary Poppins', o novo, que por sinal elas amaram, mas a mulher do cara principal morre também. E aí eu tenho que ficar explicando. Eu expliquei que na época não existia remédios, para ver se dava algum tipo de explicação", continuou.

"Eu sei que tem alguns filmes novos que não têm isso, tipo 'Wish', 'Encanto', mas a grande maioria tem e aí tem que ficar explicando. É muito ruim. Eu só acho que é muita coisa para uma criancinha lidar. E eu também acho super desconfortável falar desse assunto, confesso. Agora toda vez que eu for pesquisar um filme para a gente ver, vou procurar saber se tem esse tema no meio e dou uma disfarçada, uma passada para frente, porque eu acho muito ruim conversar sobre esse assunto, principalmente agora", finalizou.

Fabiana Justus é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos, e Luigi, de 8 meses, fruto do relacionamento com o empresário Bruno Levi.