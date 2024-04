Carlinhos Maia perde a paciência ao ser criticado por espaço das funcionárias - Repodução / Instagram

Publicado 25/04/2024 17:11

Rio - Carlinhos Maia mostrou que não aguenta mais receber críticas com relação às funcionárias que trabalham em sua casa. Nesta quinta-feira (25), o influenciador se irritou com um seguidor e colocou sua raiva para fora em um áudio, após ser acusado de maltratar as mulheres que trabalham para ele.

Nos Stories, do Instagram, Carlinhos mostrou as funcionárias sentadas em bacos de plástico na lavanderia. Em seguida, um seguidor criticou o espaço reservado para as mulheres e escreveu: "Carlinhos, elas não têm uma mesa para almoçar? Vejo você tratando elas muito bem, faltou só uma mesa digna para elas terem suas refeições".

Mostrando estar de saco cheio das críticas, o influenciador perdeu a paciência e respondeu o seguidor com um áudio, aos berros. "Gente, olha, de uma vez por todas, que encheção de saco do car*lho. Elas não querem mesa lá, e pronto. Já perguntei, e elas não querem", iniciou.

"E as meninas estão ganhando muito dinheiro, p*rra. E aqui tem 20 mesas, elas podem vir comer em cima da minha cama, mas não querem. Elas querem o espaço delas daquele jeito, e acabou. Coisa chata do caceta. Elas estão ganhando tão bem que, se elas quiserem construir uma mesa ouro, elas constroem naquele lugar. Eu hein, chatice da p*rra", completou.

Alterado, Carlinhos ainda disse que uma de suas funcionárias mais antigas já chegou a ganhar quase R$ 300 mil apenas trabalhando para ele. "P*rra, e vocês querem saber de mesa? Elas querem ficar lá daquele jeito, elas gostam de movimentar o espaço, não estão ligando para mesa. Pode comer do bom e do melhor em casa, encheção de saco do car*lho", gritou.

Pouco tempo depois, o influenciador conversou com as três funcionárias, que disseram gostar do espaço reservado para elas. "A gente gosta de comer lá", explicou uma. "Ele manda a gente sentar, mas, do fundo do meu coração, eu gosto de comer ali, me sinto mais à vontade", disse outra.

Em seguida, Carlinhos ironizou os comentários ao gravar um vídeo comendo enquanto as funcionárias olhavam. Os quatro não aguentaram a encenação e caíram na risada.