Publicado 25/04/2024 15:17

Rio - Prestes a desembarcar no Brasil para o show gratuito na praia de Copacabana, no dia 4 de maio, Madonna foi processada por atrasar as apresentações da 'The Celebration Tour'. Em Washington DC, três fãs entraram com uma ação coletiva contra a cantora e a Live Nation.

De acordo com a Rolling Stone, os fãs, Elizabeth Halper-Asefi, Mary Conoboy e Nestor Monte Jr., afirmam que seus ingressos diziam que a 'Celebration Tour' começaria às 20h30, mas que a cantora só apareceu às 22h30 em cada um dos shows marcados na capital em dezembro. O processo se junta a outra ação contra Madonna, que acusa a artista de atrasar um show no Brooklyn no ano passado.

No processo, os fãs afirmam que se sentiram "enganados" e que "tiveram que abandonar os shows mais cedo, antes da sua conclusão, privando assim cada um deles do benefício de ver o concerto completo". Além dos atrasos, a temperatura mantida durante as apresentações também foi motivo de reclamação. Eles alegam que Madonna "manteve uma temperatura quente e desconfortável no local" e acusaram a cantora de usar playback na maior parte do show.

Segundo os fãs, estas ações mostram "o desrespeito arrogante e total de Madonna" pelos portadores de ingressos. "Em essência, Madonna e Live Nation são o pior pesadelo do consumidor", afirma o processo.

Após se atrasar para subir ao palco em Washington DC, em 18 de dezembro, Madonna falou sobre a demora e a resposta não agradou os fãs. "Me desculpe, estou atrasada… não, não sinto muito, é quem eu sou… estou sempre atrasada", disse.

Um dos demandantes, Halper-Asefi, gastou US$ 992,76 (cerca de R$ 5.118) em ingressos no StubHub, enquanto os outros compraram os seus na Ticketmaster. Conoboy gastou US$ 537,70 (R$ 2.773) em dois ingressos, enquanto Monte desembolsou US$ 252,44 (R$ 1.302) por dois.

“Os réus não notificaram os portadores de ingressos de que os shows começariam muito mais tarde do que o horário de início impresso no ingresso e conforme anunciado, o que fez com que os portadores de ingressos esperassem horas para que os shows começassem no local”, afirma o documento.

O processo cita, ainda, vários outros atrasos das apresentações de Madonna, como na turnê 'Rebel Heart' de 2016 e os shows de 'Madame X' no Brooklyn, sugerindo que o suposto atraso da artista é bem conhecido. Ao longo dos anos, houve uma infinidade de artigos na mídia e na internet de fãs reclamando do fato de Madonna não subir ao palco por várias horas após o horário anunciado de início de seus shows", diz a denúncia.

"Infelizmente, nem todas as pessoas que dependem da publicidade dos concertos sabem disso. Além disso, mesmo que alguns compradores de ingressos saibam da infeliz história de Madonna de começar seus shows tarde, eles não sabem até que horas ela chegará no palco em qualquer show específico, então os compradores de ingressos chegaram no horário de início anunciado", segue.

Madonna no Brasil

O processo vem à tona poucos dias antes de Madonna pisar em solo brasileiro para o show de encerramento da turnê "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira da artista. Com uma estrutura grandiosa na praia de Copacabana, a expectativa é de que a cantora se apresente para um público de 1,5 milhão de pessoas.

O plano operacional para o show foi divulgado na manhã desta quinta-feira (25) , pela prefeitura e Governo do Estado em entrevista coletiva no Centro de Operações Rio. O esquema de trânsito e segurança será parecido com o do Réveillon. Ao todo, foram mobilizados 3,2 mil policiais militares para o dia do espetáculo.