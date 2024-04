Jojo Todynho se pronuncia após polêmica e nega agressão: 'Desocupada' - Foto: Reprodução

Publicado 25/04/2024 13:17 | Atualizado 25/04/2024 13:19

Rio - Jojo Todynho está sendo processada por uma colega da faculdade de Direito, após uma discussão entre as duas no mês passado, na Taquara, Zona Oeste do Rio. A universitária Gabriela dos Santos do Nascimento entrou com uma ação judicial contra a cantora, afirmando que foi agredida, no lado de fora da faculdade, com um tapa no rosto.



O processo foi distribuído pela 6ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, referente ao crime de danos morais. De acordo com o andamento do processo, ainda não há decisão sobre o caso. O DIA entrou em contato com a advogada da influenciadora, que disse não ter sido notificada oficialmente.