Jojo Todynho se manifesta sobre barraco na faculdadeReprodução do Instagram

Publicado 22/03/2024 11:43

Rio - Jojo Todynho se manifestou sobre a confusão que protagonizou em sua faculdade com outra estudante , em uma série de vídeos publicados no Instagram, na manhã desta sexta-feira. A cantora negou que tenha agredido e ameaçado a mulher em questão. A dona do hit 'Que Tiro foi Esse?' também deu detalhes do ocorrido e disse que profissionais da unidade de ensino estavam presentes na hora da briga.

"Não agredi ninguém, está lá o pessoal da supervisão, que estava presente, para comprovar esse acontecimento de ontem. Muito menos ameacei, porque não sou mulher de ameaça", iniciou ela, que explicou como o barraco começou.

"Essa bonita está desde as outras aulas, na semana passada, de deboche comigo. Até aí, tudo bem, estava arquivando. Uma outra bonita, desocupada, porque acho que grupo de faculdade é para falar de trabalho de faculdade, não fazer fofoca e querer saber da vida do outro, botou assim: 'A Tal da Toydnho foi para a faculdade hoje?'. Aí, essa respondeu assim: 'Não kkkk. Ih, ela veio, nem vi'", continuou.

Jojo, então, foi tirar satisfação com a moça. "Fui até ela e perguntei se a minha vida interessa a ela ou a outra, porque não devo satisfação nem para ela, nem para ninguém, se vou ou se não vou, elas viraram fiscais? Aí, ela se armou para mim e aconteceu o que está no vídeo, mas não agredi ela em momento nenhum", disse ela, que ressaltou que profissionais da faculdade estavam presentes na hora da briga.



Por fim, a cantora destacou: "Quem quer respeito, se dá ao respeito. Eu entro e saio da faculdade, nunca tive problema com ninguém...Jamais irei admitir que as pessoas de alguma forma me tratem com falta de respeito".