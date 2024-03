Universitária conta versão de briga com Jojo - Reprodução/Instagram

Universitária conta versão de briga com JojoReprodução/Instagram

Publicado 22/03/2024 19:02 | Atualizado 22/03/2024 19:03

Rio - A estudante universitária Gabriela Nascimento falou, nesta sexta-feira (22), sobre a briga com Jojo Todynho que aconteceu na porta da faculdade na Zona Oeste, e afirmou que levou um tapa da cantora durante a discussão.

"Desde que a Jojo entrou na faculdade, já cursamos algumas matérias juntas, mas nunca tivemos proximidade, não chegamos a conversar e nunca fizemos trabalho juntas. A gente nunca teve nenhuma afinidade", iniciou ela em entrevista exibida no "Fofocalizando", do SBT, feita pelo portal Leo Dias.

Gabriela contou que é representante de turma e que um colega da sala perguntou num grupo do Whatsapp se Jojo tinha ido à aula, Primeiro ela respondeu que não e, ao vê-la ao seu lado na sala, escreveu que ela estava sim.

"Terminou a aula, ela estava indo embora chegou em mim e perguntou com um tom de voz um pouquinho alterado o porquê que eu queria saber se ela estava indo ou deixando de ir para a faculdade. Eu faleu: 'eu não perguntei nada, eu só respondi'", contou.

Segundo a estudante, a artista falou que ninguém tinha que saber de nada da vida dela. "Aí eu falei: por que você está gritando comigo? Você pode tirar a mão da minha cara... ela jogou algumas ofensas pra mim e saiu gritando pelos corredores da instituição falando que quem paga a faculdade é ela".

Em seguida, Gabriela disse que começou a chorar de nervoso e foi para a biblioteca se acalmar. "Limpei meu rosto, desci, peguei meu celular e fui passar um áudio. Ela me chama e grita: 'já vai a fofoqueira'. Ela pegou o celular, apontou pra mim e perguntei se estava me filmando. Eu falei: 'eu vou te processar, é uso indevido da minha imagem'. Fiquei com medo dessa exposição. Ela é uma figura pública, por onde ela vai, ela faz um movimento", contou.

A universitária complementou dizendo que Jojo começou a gritar com ela. "Eu me alterei e falei pra ela tirar a mão da minha cara, afastei a mão dela porque a unha dela estava encostando no meu rosto. Nisso, ela veio e me deu um tapa na cara", afirmou.

AGORA: Mulher da briga com Jojo Todynho fala ao vivo no "Fofocalizando" #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/yrJgJuIsMu — Brenno Moura (@brenno__moura) March 22, 2024

Jojo Todynho nega ter agredido estudante em barraco

A cantora negou que tenha agredido e ameaçado a mulher em questão e deu sua versão da briga. "Não agredi ninguém, está lá o pessoal da supervisão, que estava presente, para comprovar esse acontecimento de ontem. Muito menos ameacei, porque não sou mulher de ameaça", iniciou ela, que explicou como o barraco começou.

"Essa bonita está desde as outras aulas, na semana passada, de deboche comigo. Até aí, tudo bem, estava arquivando. Uma outra bonita, desocupada, porque acho que grupo de faculdade é para falar de trabalho de faculdade, não fazer fofoca e querer saber da vida do outro, botou assim: 'A Tal da Toydnho foi para a faculdade hoje?'. Aí, essa respondeu assim: 'Não kkkk. Ih, ela veio, nem vi'", continuou.

Jojo, então, foi tirar satisfação com a moça. "Fui até ela e perguntei se a minha vida interessa a ela ou a outra, porque não devo satisfação nem para ela, nem para ninguém, se vou ou se não vou, elas viraram fiscais? Aí, ela se armou para mim e aconteceu o que está no vídeo, mas não agredi ela em momento nenhum", disse ela, que ressaltou que profissionais da faculdade estavam presentes na hora da briga.

Por fim, a cantora destacou: "Quem quer respeito, se dá ao respeito. Eu entro e saio da faculdade, nunca tive problema com ninguém...Jamais irei admitir que as pessoas de alguma forma me tratem com falta de respeito".