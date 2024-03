Diego Martins curte primeiro dia de Lollapalooza em São Paulo - Araujo/ Agnews

Diego Martins curte primeiro dia de Lollapalooza em São PauloAraujo/ Agnews

Publicado 22/03/2024 16:16

Rio - O primeiro dia do Lollapalooza começou nesta sexta-feira (22), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Diversos famoso não se abalaram com a chuva e marcaram presença no festival que conta com shows ainda no sábado (23) e domingo (24).

fotogaleria

Giovanna Grigio, Felipe Hintze, Diego Martins, Duda Reis, Foquinha, Thomas, da Restart, Fred Nicácio e o marido, Fabio Gelonese, e Mariana Rios, foram alguns dos nomes que curtiram o evento. Quem também posou para as fotos foi Luísa Sonza, que se apresenta nesta sexta no palco do festival.

Além da loira, The Offspring, Blink-182, Arcade Fire, Maneva, Marcelo D2, BaianaSystem e Diplo são algumas das atrações que também vão animar o público neste primeiro dia do Lollapalooza.