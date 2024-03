O ex-BBB Nizam e Leticia Spiller - Rogério Fidalgo/Ag.news

Publicado 22/03/2024 20:50 | Atualizado 22/03/2024 21:47

Rio - Após flertarem no instagram , o ex-BBB Nizam, 32 anos, e Letícia Spiller, 50, chegaram juntos ao Lollapalooza, em São Paulo, nesta sexta-feira (22).

Os dois posaram juntos para fotos e deixaram muitos fãs desconfiados sobre um possível romance. A reportagem do DIA procurou Hanna, irmã de Nizam que preferiu não confirmar e nem negar se os dois estão juntos. " só eles podem te confirmar isso".

O ex-BBB contou, nesta quinta-feira (21), através de uma nota, que conheceu a atriz no Carnaval do Rio e foi só elogios à loira, que está solteira desde o fim do casamento com o uruguaio Pablo Vares no ano passado, e respondeu à mensagem dela com emoji de coração.

"Ela é uma pessoa incrível que admiro. Somos colegas! Sobre o comentário na foto?! Pô, eu acho foda! A gente está falando da Letícia Spiller né? Fico lisonjeado, acho animal! Quem recebe um comentário de Letícia Spiller?", disse ele.



"Acho incrível claro, máximo respeito à mulher sensacional que ela é! Mulherão né? Independente, linda, resolvida... Não posso achar nada de diferente disso! Não tem nem como, eu seria maluco se não achasse demais!", completou.

Para o DIA, a irmã de Nizam, Hanna Lins, falou sobre a relação do brother com Letícia. "Estão curtindo o Lolla juntos, chegaram juntos… Estão aproveitando o festival, se conhecendo, e o mais importante de tudo, estão sorrindo bastante! Acho que o status pode ser: despreocupados e felizes", disse.