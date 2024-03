Taís Araújo revive Xica da Silva em vídeo nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 22/03/2024 14:45 | Atualizado 22/03/2024 14:51

Rio - Taís Araújo causou nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (22). A atriz publicou um vídeo no seu perfil do Instagram vestida da personagem Xica da Silva, sua primeira protagonista em novelas, no remake da obra em 1996, na extinta Rede Manchete.





Com a música Xica da Silva, de Jorge Benjor, ao fundo, Taís aparece vestida da personagem icônica e falando: "Me chame de sinhá, estrupício". A publicação veio, ainda, acompanhada do texto: "Imperatriz do Tijuco, dona da Diamantina Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou Xica da Silva. Vosmecê pediu, voltei!"



O post repercutiu entre fãs, que pediam o retorno da novela, e famosos, como Adriana Galisteu, que perguntou: "Vosmecê está de volta?".