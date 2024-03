Karoline Lima se declara para Léo Pereira - Reprodução

Publicado 22/03/2024 20:12

Rio - Karoline Lima utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (22), para se declarar para o namorado, Léo Pereira. Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou um registro romântico ao lado do amado, que é jogador do Flamengo, onde aparecem aos beijos.

"Que eu estou te esperando desde que eu nasci", escreveu Karoline na legenda da publicação. O casal começou a namorar em fevereiro deste ano após o jogador fazer o pedido durante a celebração de seu aniversário.

Nos comentários, os seguidores reagiram ao momento fofo. "Que lindos", disse uma fã. "O brilho que a Karol ganhou depois de começar a namorar com ele", opinou outra.

