Rio - Samara Felippo se manifestou nas redes sociais nesta sexta-feira (22) sobre o processo que se desenrola há uma década contra seu ex-marido, Leandrinho Barbosa . A atriz alega ter sido vítima de violência patrimonial por ele.

Na quarta-feira passada (20), o ex-jogador de basquete emitiu uma nota repudiando e desmentindo as declarações da atriz, e Samara respondeu ponto a ponto cada parágrafo da nota por meio de um novo vídeo destinado ao público.

"Algumas provas sobre todo absurdo que acontece comigo há 10 anos. Sobre o absurdo que foi a 'Nota de Repúdio'. E o absurdo que é essa violência patrimonial que começamos a tomar coragem de falar. Só quero que isso acabe. Sigamos fortes, mulheres", disse ela.

A atriz começa o vídeo explicando que o processo que ela move contra Leandrinho não é sigiloso e que qualquer pessoa pode acessá-lo. Ela também reforça que só soube que a casa adquirida com o dinheiro dela foi colocada no nome do irmão do ex-jogador, após o divórcio.

Ela também desmentiu a informação dele em nota de que essa casa teria sido desvalorizada por falta de manutenção, já que ela e suas filhas permaneceram no imóvel durante todo o período da divisão de bens. Samara também esclareceu os dois apartamentos citados na nota de Leandrinho.

Felippo confirmou que os recebeu, mas destacou que esses imóveis não representam nem 10% do valor que ele ainda deve a ela. Leandrinho afirma que a atriz recebeu dois apartamentos de propriedade dele que equivaliam ao valor do que ela deu para comprar a antiga casa dos dois.

"Eu não recebi dois apartamentos. Os dois imóveis foram penhorados e adjudicados. Foi só aí que eu fui entender o verdadeiro significado de adjudicar. O valor desses imóveis, que são dois apartamentos pequenos, não chegam a sequer dez por centro do que ele me deve hoje", concluiu ela.