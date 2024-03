Faustão - Reprodução / Instagram

Publicado 22/03/2024 20:15 | Atualizado 22/03/2024 20:20

Rio - Faustão, 73 anos, segue internado no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde quando se submeteu a um transplante de rim, realizado no dia 26 de fevereiro. Um novo boletim médico, divulgado nesta sexta-feira (22) informa que o apresentador está consciente e não está com respiração mecânica.

"O paciente vem sendo submetido a sessões de hemodiálise e aguarda a adaptação do órgão e recuperação da função renal. Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos", diz a nota assinada pelos médicos: Dr. Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Sérgio Ximenes, urologista e membro da equipe de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein e

Dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico do Hospital Israelita Albert Einstein.

O apresentador, que já havia passado por um transplante de coração em 2023, foi transplantado novamente apenas um dia após dar entrada no hospital. Ele estava na 13ª posição da lista de espera por um novo rim, de acordo com dados da Central de Transplantes do Estado de São Paulo.