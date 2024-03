Luan Pereira e MC Daniel - Marcos Xis / Divulgação

Luan Pereira e MC DanielMarcos Xis / Divulgação

Publicado 22/03/2024 14:39 | Atualizado 22/03/2024 14:41

Rio - Após o estouro de "Dentro da Hilux", Luan Pereira e MC Daniel fizeram uma nova parceria na música "Entra na Defender", já disponível nas principais plataformas de streaming. O cantor sertanejo vibra com a participação do 'Falcão do Funk' em seu trabalho atual e diz que acredita que a canção vai ser um sucesso.

fotogaleria

"Minha nova música tem tudo aquilo que eu gosto e que meus fãs adoram. Tenho muita fé em Deus que será um grande sucesso, estou feliz demais em contar com a participação do meu irmão MC Daniel que fez parte da composição e está nos melhores momentos da minha vida", comenta Luan.

A música também chega com videoclipe, gravado em São Paulo, e mostra os cantores ajudando algumas pessoas em um assalto, em outro recorte Luan e Daniel estão na prisão.

Atualmente, Luan Pereira é o cantor sertanejo mais executado no Spotify com 11,5 milhões de ouvintes mensais. Conhecido por hits que misturam o sertanejo com funk em batidas dançantes, o jovem artista vem batendo recordes em todos os lançamentos. No momento, 9 de suas músicas se encontram entre as 200 mais ouvidas do Brasil.

Assista ao clipe: