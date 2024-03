Isis Valverde é fotografada com anel de noivado e bolsa de R$ 7 mil

Rio - A atriz Isis Valverde, de 37 anos, chamou a atenção ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (21), exibindo seu anel de noivado avaliado em cerca de R$ 500 mil. Ela também usou uma bolsa como acessório, da grife Louis Vuitton, avaliada em R$ 7 mil em média.

O anel, dado pelo empresário Marcus Buaiz à artista no final de 2023, quando oficializaram o noivado, é avaliado em aproximadamente meio milhão de reais. Para o voo, a atriz optou por um visual básico, mas com estilo e elegância composto por um vestido preto e um tênis da Adidas.

Valverde e Marcus Buaiz começaram a namorar no início do ano passado, tornando o relacionamento público meses depois e ficando noivos em dezembro. O casal optou por manter sua relação longe dos holofotes e dos comentários públicos.

Buaiz, de 44 anos, é ex-marido da cantora Wanessa Camargo, com quem tem dois filhos, José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de oito. Valverde foi casada anteriormente com o modelo André Resende, de 43 anos, com quem tem o filho Rael, de quatro anos.

