Aline Gotschalg comemora alta hospitalarReprodução do Instagram

Publicado 22/03/2024 12:11 | Atualizado 22/03/2024 12:12

Rio - Após ser internada em UTI com dengue, a ex-BBB Aline Gotschalg, de 33 anos, recebeu alta hospitalar, nesta quinta-feira. A influenciadora digital comemorou sua ida para casa em uma publicação feita no Instagram, nesta sexta, atualizou o estado de saúde e agradeceu o carinho que recebeu dos amigos e fãs enquanto se recuperava na unidade de saúde.

"Tive alta ontem (quinta) à noite e hoje (sexta) vim compartilhar com vocês que já estou em casa. Também quero agradecer tanto carinho. Me senti tão amada, tão querida e isso faz toda a diferença quando a gente está em recuperação. Estou bem melhor, ótima na verdade, e agora é acabar de recuperar em casa. Sextou!", disse ela em um vídeo.

O estado do Rio decretou epidemia de dengue em 21 de fevereiro. O número de casos registrados, à época, era de 20 vezes acima do esperado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Antes disso, no início de fevereiro, o prefeito Eduardo Paes determinou estado de emergência de saúde pública também por conta dos números de contaminados.