L7nnon e Ana Aoxi Reprodução do Instagram

Publicado 22/03/2024 09:19 | Atualizado 22/03/2024 09:21

Rio - L7nnon segue solteiro! Dono dos hits "Perdição" e "Ai, Preto", o cantor negou que esteja namorando a a modelo e atriz Ana Aoxi após compartilhar uma foto coladinho com ela. Em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira, o artista disse que a imagem fazia parte da gravação do clipe de "Coisas da Vida", que faz parte de seu novo álbum "Irrastreável", confirmando a suspeita e alguns internautas. Ele ainda ressaltou que é muito amigo da modelo.

"Vamos a parte da foto? 'Tu fingiu que era namoro?' Não, mano. Se você for ler direitinho, obviamente, você vai achar que é um namoro por conta da foto, mas se você ler a legenda e me conhece e conhece a Aoxi você ia entender o carinho e admiração que eu tenho por ela e, até por isso, tem as coisas que eu escrevi na legenda. E você que trabalha com a internet sabe o quanto engajamento é importante", explicou L7nnon.

Em outra postagem, o cantor falou sobre a amizade com a atriz. "Aoxi me conhece desde a época que eu ia pra Lapa com os amigo só com o da passagem, bebendo guaravita em frente a Febarj e jogando conversa fora. Acompanhou todo meu processo, sempre acreditou em mim, e pra eu ter ela nesse projeto é uma parada que me deixa extremamente feliz. Sei que a "vida pessoal" do artista, atualmente, tem um alcance maior que o próprio trabalho, sei que tem muita gente mal intencionada por aqui, mas também sei que tem pessoas que amam o que a gente faz e esse tipo de gente faz total diferença nos nossos dias. Eu sou um cara muito feliz e realizado".

Ana Aoxi também comentou a relação dos dois em sua rede social. "Na época que eu ainda pensava no que eu queria ser, você também tava lá e nunca deixou de acreditar em mim, independente do tamanho dos meus sonhos. Você é gigante e inspirador. Obrigada por tudo. Um irmão que a vida me deu", afirmou.