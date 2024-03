Rodriguinho, Vinicius e Nizam se reencontram após ’BBB 24’ - Reprodução do Instagram

Rodriguinho, Vinicius e Nizam se reencontram após ’BBB 24’Reprodução do Instagram

Publicado 22/03/2024 08:44

Rio - A amizade entre Vinicius Rodrigues, Nizam e Rodriguinho continua fora da casa mais vigiada do Brasil. Os ex-BBBs se reencontraram na casa do cantor, na noite desta quinta-feira, e até posaram para fotos juntos. Um registro do encontro foi publicado no Instagram.

fotogaleria

"Dia de visitar o homem Rodriguinho. Valeu pela recepção vip de sempre", agradeceu Vini na legenda da imagem. Nizam repostou o clique e comentou:"Resenha boa".

O atleta ainda posou para uma foto na na moto de Rodriguinho e brincou: "Mas e o Pé da marcha ? Como faço [risos] só porque queria dar uma volta. Essa é a Famosa Moto 'V Rod' Motorzão de Porshe Sinistra mesmo Rodriguinho", escreveu ele. "Ela existe", disse o ex-vocalista de 'Os Travessos'.