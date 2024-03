Aline Gotschalg está internada com dengue - Reprodução/Instagram

Publicado 20/03/2024 12:39 | Atualizado 20/03/2024 13:58

Rio - A ex-BBB Aline Gotschalg, 33 anos, foi internada na UTI com dengue. Em uma postagem no Instagram, nesta quarta-feira (20), ela contou que suas plaquetas baixaram, por isso a necessidade da internação.

"Minhas plaquetas baixaram muito e tive que ser internada na UTI. Sigo na esperança de ter uma melhora nos próximos dias", contou.

Aline disse estar chateada porque essa era uma semana cheia de trabalhos incríveis. "Ainda sem acreditar que um mosquito é capaz de fazer tamanho estrago. Não, nunca tinha tido dengue. Enfim, preciso aceitar o que não posso mudar, né? Triste demais perder trabalhos com marcas tão incríveis e que estava ansiosa para compartilhar com vocês", desabafou.

Os sintomas da dengue são febre alta, exaustão, manchas vermelhas, dores no corpo, nas articulações e atrás dos olhos. Ao sentir algum destes sinais, as pessoas devem procurar o serviço médico imediatamente.



O estado do Rio decretou epidemia de dengue em 21 de fevereiro. O número de casos registrados, à época, era de 20 vezes acima do esperado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Antes disso, no início de fevereiro, o prefeito Eduardo Paes determinou estado de emergência de saúde pública também por conta dos números de contaminados.