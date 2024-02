Governador Cláudio Castro apresenta medidas de combate à dengue - Pedro Ivo / Agência O Dia

Governador Cláudio Castro apresenta medidas de combate à denguePedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 21/02/2024 13:27 | Atualizado 21/02/2024 16:25

Rio - Com 49.405 casos e quatro mortes por dengue confirmadas este ano, o Governo do Estado do Rio de Janeiro decretou, nesta quarta-feira (21), situação de epidemia. O número registrado é de 20 vezes acima o esperado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). A informação foi confirmada pelo governador Cláudio Castro em coletiva de imprensa, no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul.

As regiões mais preocupantes são a Metropolitana I, que inclui Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, a Serrana e a Centro-Sul. Todas apresentam crescimento de casos maior que o esperado. "Três municípios já decretaram estágio de emergência e mais de 60 cidades já estão com aumento de casos dez vezes maior que a série histórica da década", explicou Castro.

Para combater a doença, a SES abriu 11 salas de hidratação em UPAs estaduais. Outros 11 municípios já receberam equipamentos para inaugurar novas salas. Além disso, mais 12 cidades já solicitaram os materiais.

O governo do Estado também anunciou a instalação de um Centro de Operação de Emergência em Saúde (COE) específicos para dengue. O espaço vai funcionar na sede da Secretaria Estadual de Saúde e vai contar com representantes de diversas áreas, como comunicação, vigilância e assistência.

"A ativação do COE Dengue é de acordo com cada necessidade. A gente vai se reunir com os subsecretários de cada área e revisar o plano de ação semanalmente", disse a secretária de Saúde Claudia Mello.

Já o Centro de Inteligência em Saúde (CIS), inaugurado em julho de 2023 para monitorar vagas ofertadas de regulação de exames, consultas e internações, a vigilância epidemiológica de doenças, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e combater fake news sobre temas de saúde, passa a funcionar 24 horas.

O Painel Monitora RJ continua sendo atualizado com dados sobre a dengue e outras arboviroses.

"Para que a gente ter agilidade no tratamento, a gente tem que ter agilidade nos dados. Então o painel Monitora vai ser fundamental e a gente vai divulgar um boletim analítico toda semana" declarou o governador.

Há a previsão de conversão de 160 leitos de outras unidades de saúde, se for necessário. Na próxima quinta-feira (29), haverá uma reunião entre prefeitos e secretários de saúde para debater medidas de proteção contra a dengue.

*Reportagem da estagiária Bruna Bittar, sob supervisão de Iuri Corsini