Preta Gil faz revelações íntimas durante o SurubaumReprodução de vídeo

Publicado 20/03/2024 08:18 | Atualizado 20/03/2024 12:08

Rio - Preta Gil, de 49 anos, participou do "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no canal de Gioh, no YouTube, nesta terça-feira (19). Na atração, a cantora deu detalhes da vida íntima, revelou que já fez suruba e entregou que até já organizou algumas delas.

fotogaleria

"As pessoas não admitem, mas muita gente faz (suruba)", afirmou Gominho, amigo de Preta e o outro convidado do programa. "Eu admito...É fato que já estou aposentada da suruba faz tempo. Tem fases. Quando somos mais jovens, temos energia e desprendimento", detalhou a filha de Gilberto Gil.

Em outro momento, a cantora disse que viveu muitas experiências: "Estamos brincando aqui, mas fiz suruba, sim, organizei algumas, fui muito feliz, me diverti, beijei muito na boca, me apaixonei milhares de vezes, mas se olhar cronologicamente minha vida passei mais tempo casada que solteira", declarou.

Nova fase

Solteira, Preta comentou que está aprendendo a viver a vida amorosa de uma outra maneira. "Estou nessa fase, tentando abrir minha cabeça e Gominho me ajuda muito nisso: monogamia, relacionamento aberto... não sei se vou conseguir, mas estou aí. Vou tentar algumas coisas que nunca fiz", declarou.

Ela também revelou que é uma pessoa que tem relacionamentos monogâmicos. "Sou uma pessoa que tem relacionamentos monogâmicos, fiéis. Acredito nisso. Você olha para mim e acha que sou maluca, po**a louca e eu sou a mulher mais careta, tradicional. Por isso que agora estou tentando pegar essa energia do Gominho e da Bela (sobre relacionamentos abertos) e tentar desconstruir tudo isso e acho que vai ser bom pra mim", contou.

Amor platônico

Na atração, Preta disse que perdeu a virgindade aos 15 anos com uma mulher e também falou sobre o amor platônico que teve pela cantora Ana Carolina. "Eu me apaixonei perdidamente pela Ana Carolina e a gente vivia muito na [Pizzaria] Guanabara. Eu era muito a fim dela, que gostava muito de mim, mas não queria sexo comigo. Ela alimentava uma coisa sedutora, mas não rolava nada. Nunca dei um beijo de língua em Ana. Não era para ser mesmo", disse a artista, aos risos.