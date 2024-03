Samuel Rosa celebra nascimento da filha - Reprodução

Publicado 20/03/2024 22:44

Rio - Samuel Rosa utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (20), para celebrar o nascimento da filha, Ava. Em seu Instagram, o ex-integrante da banda 'Skank' compartilhou um registro da pequena, fruto de seu relacionamento com Laura Sarkovas, e não escondeu a emoção.

"Ava finalmente chegou e transbordou meu coração de alegria e amor. Sensação mais incrível que essa não há. Poderia escrever aqui um tantão de coisas mas tô muito ocupado olhando pra ela, ainda que tenha a visão embaçada pelas lágrimas que derramo incessantemente desde hoje às 12:01. E como disse o poeta, 'o mundo tornou a começar'”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, famosos e anônimos fizeram questão de parabenizar o cantor. "Bem-vinda, Ava! Saúde e alegria sempre", afirmou Serginho Groisman. "Parabéns família. Linda bebê", ressaltou Paulo Ricardo. "Muita luz! Muita vida! Viva!", disse uma seguidora.

Confira:

Samuel também é pai de Juliano, de 25 anos, e Ana Alvarenga, de 20, do antigo casamento do artista com Ângela Castanheira.