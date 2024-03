Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciam datas extras de turnê conjunta - Divulgação/ Fernando Young

Publicado 20/03/2024 22:12 | Atualizado 21/03/2024 14:09

Rio - Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciaram, nesta quarta-feira (20), novas datas para a turnê nacional que vão realizar em conjunto. A notícia foi divulgada pelos cantores após os primeiros ingressos dos shows no Rio, São Paulo e Salvador terem esgotados.

Agora, a cidade carioca terá duas apresentações extras, nos dias 10 e 11 de agosto, no Farmasi Arena, e São Paulo, no dia 15 de dezembro, no Allianz Parque. Os ingressos para a turnê "Caetano & Bethânia" serão vendidos nesta quinta (21) e sexta-feira (22), no site da Ticketmaster, e nas bilheterias oficiais, exclusivamente para clientes Banco do Brasil.

Já no sábado (23), às 10h, no site da Ticketmaster, e às 12h, nas bilheterias oficiais, as vendas serão abertas para o público geral. Os cantores, que são irmãos, fizeram a última turnê juntos em 1978.