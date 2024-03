Eliana - Reprodução/Instagram

Publicado 21/03/2024 10:28 | Atualizado 21/03/2024 10:29

Rio - A apresentadora Eliana, de 51 anos, publicou nas redes sociais nesta quarta-feira (20), uma reflexão sobre a morte do seu pai, José Bezerra , que faleceu na última segunda-feira aos 92 anos. Ela agradeceu por tudo o que ele lhe proporcionou e incentivou todos a viverem bem ao lado das pessoas que amam.

"É isso! Vamos agradecer a vida e viver da melhor maneira que podemos ao lado de quem amamos. Viva a vida!", escreveu ela. José Bezerra havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em agosto do ano passado, o que o deixou debilitado.

Eliana cuidou do pai em sua casa desde então. A causa exata da morte dele não foi divulgada para a imprensa. A apresentadora finalizou a homenagem com uma promessa de seguir em frente com "só alegria", como o genitor costumava dizer.

"Pai, obrigada por seus ensinamentos, foram muitos. O senhor nem imagina. Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos. Agradeço a Deus a oportunidade de cuidar de você até o ultimo instante. Pai, pode deixar que daqui para a frente, como o senhor sempre dizia, 'só alegria'. Vou chorar só mais um pouco, tá? Vai em paz, te amo para além da eternidade", consta em postagem anterior.

Diversos famosos enviaram mensagens para Eliana, expressando seus sentimentos pela perda. Angélica enviou todo seu carinho à apresentadora e sua família, enquanto Maisa lamentou a morte e pediu que Deus confortasse os corações dos familiares.

Nascida na cidade de São Paulo, Eliana é filha de José Bezerra com Eva Michaelichen, dois católicos. Seu pai nasceu em Solonópole, no Ceará. O casal tem origens humildes e se conheceu enquanto trabalhava para uma família, com ela atuando como diarista e ele como mordomo.