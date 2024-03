Ingrid Guimarães prestigia Thalita Rebouças no lançamento do seu novo livro - Rogerio Fidalgo / Agnews

Publicado 21/03/2024 08:04

Rio - Diversos famosos marcaram presença no lançamento do novo livro de Thalita Rebouças, que aconteceu na Livraria da Janela, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Entre os amigos que foram prestigiar a escritora, estavam artistas e jornalistas, como Leo Jailme, Ingrid Guimarães, Fernanda Gentil, Marcelo Serrado e Ana Paula Araújo.

Autora de sucessos que chegaram ao cinema, como "Fala sério, mãe!", Thalita Rebouças lança "Felicidade Inegociável e outras rimas", que fala sobre mulheres que encaram desafios em uma fase mais madura da vida. A escritora aborda temas como menopausa, separação e a decisão de não ter filhos em 60 textos, que intercalam prosa e poesia.