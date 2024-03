Vitor DiCastro anuncia fim de casamento após 10 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 20/03/2024 19:34 | Atualizado 20/03/2024 19:53

Rio - Vitor Dicastro, apresentador do "Mesacast BBB", anunciou aos seus seguidores do Instagram, nesta quarta-feira (20), que se separou do jornalista Vinícius Cordeiro após 10 anos juntos. O influenciador publicou um vídeo onde fez um longo desabafo e afirmou que o término é recente, mas ficou evidente depois do 'sumiço' do marido após um acidente doméstico sofrido por Vitor

"Sim, gente. Eu e Vinícius nos separamos. E preciso dizer que foi a decisão mais difícil das nossas vidas. Dois cancerianos… vocês podem imaginar. Mas foi uma decisão tomada depois de muita DR, muita terapia (minha, dele e nossa) e claro, muita dor e muito choro. Mas hoje é a decisão que acreditamos ser a mais sensata pra que a gente continue feliz e se amando, mesmo que de outro jeito", escreveu ele na legenda da publicação."Foram quase 10 anos de uma história linda, cheia de vitórias, sorrisos e boas memórias, que vou levar pra minha vida toda, e que vcs também puderam acompanhar nesses anos todos (até hoje eu recebo mensagem sobre meu discurso no nosso casamento). E vamo combinar que 10 anos é um tempão! Em anos gays é tipo bodas de ouro. Pense em quantos casais gays você conhece que estão há 10 anos juntos, casados, assumidos? A nossa história DEU MUITO CERTO! E vai continuar dando, mas agora com cada um escrevendo a sua", continuou.Vitor enalteceu o ex-mario. "E Vine… lindo… neguinho… obrigado por ser tão amoroso, tão carinhoso, cuidadoso, por dividir comigo os seus ideais, por me deixar te ajudar nos momentos de crise e por ser meu porto seguro, sempre ali pra me acolher, me apoiar e me dar aplausos e beijinhos. Dizem que nem sempre a gente fica com o amor da nossa vida, mas eu fiquei com o meu por dez anos. E continuo desejando que, se o paraíso for como repetir um momento perfeito que vivemos, então que ele seja igualzinho os meus dias felizes ao seu lado"."Te amo, amo nossa história e amo nosso futuro. Boas histórias também acabam, e nem por isso deixam de ser boas. Um beijinho pra quem fica, vou ali chorar um pouquinho e já volto", finalizou.