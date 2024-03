Vitor DiCastro sofre acidente e passa por cirurgia - Reprodução do Instagram

Publicado 10/03/2024 13:01

Rio - Vitor diCastro, de 34 anos, sofreu um acidente, na última quinta-feira, e precisou passar por uma cirurgia. Em uma publicação feita no Instagram, neste domingo, apresentador do "Mesacast BBB", do Globoplay, disse que caiu da escada e quebrou um osso da mão esquerda. Ele, que participou da transmissão do carnaval da TV Globo, também tranquilizou os fãs ao dizer que está bem.

"Esse é o Gessinho, meu amiguinho. Quinta-feira eu escorreguei na escada de casa e quebrei um osso da mão esquerda, do dedo anelar, e achei que ia ser algo simples. Mas quando eu vi, tive que passar por cirurgia e botaram uma piroq*** de titânio pra segurar o osso!", relatou.

"Ainda bem que a anja Bruna Danna existe na minha vida há 20 anos, cuidou e cuida de cada passo meu (e tenta me fazer parar, um fato inédito na minha vida, te amo). Agora vou ficar os próximos dias todos de molho em casa, então, vocês não vão me ver no 'MesaCast BBB', no 'Pra Variar', no 'Deboche Astral', nem em nenhuma das mil coisas que eu faço da vida", explicou.

"Pra me assistir vai ter que chegar na minha casa mesmo e me ver o dia todo deitado de cueca. E é isso amigos. 'A vida em seus métodos diz calma'. Estou triste, mas estou bem. Conto com as energias de vocês. Mas só as boas, por favor", finalizou.

Famosos enviaram mensagens positivas a Vitor. "Melhoras", desejou Maria Rita. "Uma rápida recuperação amigo, já deu certo", comentou Johnny Hooker. "Melhoras querido, e pronto restabelecimento! Beijos!", disse Milton Cunha. "ocê logo estará fazendo suas mil coisas, amor. Mas, se a gente não para um pouquinho, o corpo para a gente. Respeite seu descanso que estaremos aqui te esperando. Te amo