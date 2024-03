Jaquelline e Lucas Souza - Reprodução do Instagram

Publicado 10/03/2024 13:18 | Atualizado 10/03/2024 13:26

Rio - Chegou ao fim o namoro de Jaquelline Grohalski e Lucas Souza. A campeã de "A Fazenda 15", da Record, confirmou que está solteira em uma publicação feita no X, antigo Twitter, neste domingo. A influenciadora digital acredita que os dois, que iniciaram o romance no reality rural, precisam de um tempo separados para se entenderem melhor.

"Meu sentimento cresceu junto com vocês, foi dia após dia. No meio de uma loucura, onde eu tinha que provar a todo tempo quem eu era. Esse sentimento com os dias virou amor e ainda é amor. Só que nem todo amor basta para vivermos ele de verdade. É com esse amor em pedaços e os olhos cheio de lágrimas que venho dizer a vocês que eu e o Lucas não estamos mais juntos como namorados. Talvez precisamos desse tempo para nos entendermos melhor. Amo vocês", desabafou Jaquelline.

Neste sábado, os dois estavam juntinhos. Ela chegou a compartilhar um vídeo com o ex-marido de Jojo Todynho no Instagram Stories. Nas imagens eles alimentavam micos.