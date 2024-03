Vanessa Hudgens assume gravidez no tapete vermelho do Oscar - Reprodução / X

Publicado 10/03/2024 17:56

Rio - Vanessa Hudgens, de 35 anos, anunciou neste domingo (10), no tapete vermelho do Oscar, que está à espera do seu primeiro filho, fruto do casamento com o jogador de beisebol Cole Tucker, de 27. A cantora exibiu o barrigão durante o evento e surpreendeu a todos.

fotogaleria

O casal assumiu o romance em fevereiro de 2021 e se casaram no México em dezembro de 2023. O casal assumiu o romance em fevereiro de 2021 e se casaram no México em dezembro de 2023.

No X, antigo Twitter, internautas foram à loucura com o anúncio da gravidez da atriz. "Minha vida inteira amando essa mulher e agora ela aparece grávida. Eu tô chorando", comentou uma fã. "O barrigão lindo da Vanessa", disse mais uma. "Parece que foi ontem que ela tava de vestidinho vermelho cantando em High School Musical e agora ela vai ser mamãe!", declarou uma terceira.



Vanessa se tornou mundialmente famosa ao interpretar a personagem Gabriella Montez nos filmes da franquia "High School Musical".





Confira: