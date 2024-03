Nicole Bahls anuncia fim de namoro com Marcelo Viana - Reprodução / Instagram

Publicado 10/03/2024 16:45

Rio - Nicole Bahls anunciou neste domingo (10), o fim do seu namoro com o empresário Marcelo Viana. Através de um post no Instagram, a modelo desejou tudo de melhor para o ex-companheiro, afirmando se tratar de um homem incrível. Os dois estavam juntos há cerca de 2 anos.