Nasce a filha de Maluma e Susana Gomez - Reprodução / Instagram

Nasce a filha de Maluma e Susana Gomez Reprodução / Instagram

Publicado 10/03/2024 17:19 | Atualizado 10/03/2024 17:22

Rio - Maluma e Susana Gomez se tornaram papais no sábado (9). Através do Instagram, o cantor colombiano compartilhou com seus fãs, neste domingo (10), as primeiras fotos com a pequena e ainda se declarou para a namorada e para a filha, Paris.

fotogaleria

"Em 9 de março, às 8h23. nasceu o amor das nossas vidas Paris Londoño Gómez. Obrigado a todos pelas mensagens de felicitações e votos de felicidades. Susana, amor, obrigada por realizar o meu maior sonho de ser pai, nunca esquecerei esse momento. Amo vocês", escreveu ele na legenda da publicação.



O casal está junto desde 2020. "Em 9 de março, às 8h23. nasceu o amor das nossas vidas Paris Londoño Gómez. Obrigado a todos pelas mensagens de felicitações e votos de felicidades. Susana, amor, obrigada por realizar o meu maior sonho de ser pai, nunca esquecerei esse momento. Amo vocês", escreveu ele na legenda da publicação.O casal está junto desde 2020. O anúncio da gravidez foi feito em outubro , durante um show nos Estados Unidos, enquanto exibia no telão o clipe de "Procura". No vídeo, uma ultrassonografia aparece, confirmando a gestação de Susana.