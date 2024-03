Giovanna Ewbank posa de biquíni e exibe o corpo escultural - Reprodução do Instagram

Publicado 10/03/2024 11:14

Rio - Giovanna Ewbank, de 37 anos, colocou o corpão pra jogo no Instagram, neste sábado. De biquíni, com estampa de oncinha, a apresentadora posou para uma série de fotos em frente ao espelho e deu um show de beleza e boa forma. "Relaxing (relaxando)", escreveu ela, que curte uns dias de descanso no Rancho da Montanha, que fica em Membeca, em Paraíba do Sul, no estado do Rio, na legenda.

Nos comentários, Bruno Gagliasso se derreteu pela mulher. "Te amo, saqui". Giovanna também recebeu vários elogios dos fãs. "Perfeição de mulher", comentou um. "Que corpo", disse outro. "Beleza surreal", opinou uma terceira pessoa.