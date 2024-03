Rodrigo Hilbert e Maria Tereza, mãe de Fernanda Lima - Reprodução de vídeo

Rodrigo Hilbert e Maria Tereza, mãe de Fernanda LimaReprodução de vídeo

Publicado 10/03/2024 10:44

Rio - Rodrigo Hilbert, de 43 anos, lamentou a morte da sogra, Maria Tereza, aos 80 anos, em sua rede social neste domingo. O cantor publicou um vídeo em que aparece os dois aparecem tocando instrumentos e cantando a música "Tem Que Ter Mulata". Na legenda, ele prestou uma linda homenagem à mãe de Fernanda Lima, que lutava contra um câncer de pâncreas.

"Que alegria poder te conhecer, Tequinha. Lembro do dia que te vi pela primeira vez, você estava fazendo o teu famoso carreteiro para mais de 200 pessoas, no lançamento do site da tua filha. Nesse dia, você que me conquistou. Teca, te confesso que me impressionei com tantas coisas que te vi fazer: era marceneira, carpinteira, pintora, cozinheira, cantora e, inacreditavelmente, tocava qualquer instrumento. Mas um dos teus maiores feitos foi ter construído uma família incrível", escreveu o apresentador.

"Tequinha, tua filha, é a pessoa que eu mais admiro nesse mundo. Aqui seguiremos juntos e sempre lembrando de você, principalmente quando eu esquecer de algum ingrediente do carreteiro. Uma pena que não vou mais ouvir você falar ‘aaa meu genrrinho tá faltando cominho…’ (risos), mas pode ficar tranquila, tem muita gente aqui para lembrar. Não é, amor? Tequinha, te amo! Desculpa qualquer coisa!", concluiu.



Famosos demonstram apoio a Fernanda Lima

Fernanda Lima recebeu uma onda de carinho dos amigos famosos após comunicar a morte de sua mãe nas redes sociais. "Fê, um beijo muito muito grande pra você", disse Mônica Martelli. "Todo amor que houver neste mundo, Fê", afirmou Alinne Moraes. "Fernanda amada, que porrada…. Estou arrasada aqui…. O que salva é a certeza de uma vida que foi só amor e luz! Te abraço muito forte!", comentou Drica Moraes. "Meu Deus, Fernanda, sinto muito", declarou Claudia Abreu.