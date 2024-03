Alessandra Negrini posa com o filho Antonio Benício - Reprodução / Instagram

Alessandra Negrini posa com o filho Antonio BenícioReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2024 16:42 | Atualizado 20/03/2024 17:05

Rio - Alessandra Negrini publicou nesta quarta-feira (20), um vídeo em seu Instagram ao lado do seu filho, Antonio, fruto do seu antigo casamento com Murilo Benício, após repercutir que o rapaz e a mãe estariam afastados. A artista mostrou que se dá bem com o jovem e explicou o mal entendido, afirmando que tudo se tratava de uma brincadeira.

A atriz esclareceu a situação: "Olha que coisa ridícula, só rindo para não levar a sério. Como as pessoas são bestas e estão atrás de qualquer coisinha para dar clique. Fui num podcast e falei que não sabia nem onde meu filho morava, mas eu estava querendo dizer que ele tem 26 anos, é um adulto, pode morar onde quiser, comigo, sozinho, com o pai, com a namorada".



Tudo começou quando Alessandra disse durante o podcast "Desculpa Alguma Coisa", que não sabia onde o filho estava morando.

Confira o vídeo: