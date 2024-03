Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Publicado 20/03/2024 16:13 | Atualizado 20/03/2024 16:24

Rio - Luana Piovani usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para mostrar seu descontentamento em relação aos comentários de pessoas que a apoiam por "infernizar a vida do ex-marido como ele merece". A atriz enfatizou que esse tipo de comentário não contribui e que a coloca em um lugar de "mulher maluca".

A atriz de 47 anos esclareceu que não está perturbando Pedro Scooby, de 35, com quem foi casada de 2013 a 2019 e teve três filhos chamados Dom, Bem e Liz. Ela revelou que tem apenas enfrentado problemas de saúde mental, tomado medicamentos e exposto o que está acontecendo em sua vida.

"Eu não estou infernizando ninguém, estou tendo uma reação. Tem alguém infernizando a minha vida. Eu estou a base de remédios desde ontem e estou com a minha saúde mental abalada, então tem alguém infernizando a minha vida e estou expondo algo que está acontecendo comigo”, falou.

"É que nem aquela história de 'dedo podre' ou 'escolheu mal o pai do seu filho'. Não falem isso, não é dar força. Não tem essa de escolheu mal. A pessoa escolhe sacanear a mãe dos filhos, desestabilizar a mãe dos filhos e aí você diz que a gente escolheu mal? Ele que não está se atentando à missão dele", ressaltou ela.

O surfista moveu uma ação judicial contra a atriz em Portugal, alegando que ela tem exposto publicamente questões relacionadas à postura dele como pai nas redes sociais. Luana também mencionou que está angustiada porque o aniversário de um dos seus filhos é na semana que vem e nada foi feito, segundo ela

"É aniversário do meu filho semana que vem e já estou agora comendo minhas unhas, ontem entrei com remédio. Só de pensar em ter que sorrir, de estar junto em uma festa que pedi pra ele fazer e ele não fez coisa nenhuma, já me dá coisas", concluiu.