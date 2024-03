Rafa Justus - Reprodução/Instagram

Rafa JustusReprodução/Instagram

Publicado 20/03/2024 15:31 | Atualizado 20/03/2024 15:33

Rio - Rafaella Justus interagiu com os internautas nesta terça-feira (19). Na ocasião, ela respondeu perguntas sobre a sua vida pessoal. Um dos questionamentos foi sobre a cirurgia ortognática que ela realizou antes da rinoplastia. Ela confirmou ter feito o procedimento.

fotogaleria

A cirurgia ortognática é um procedimento com o intuito de alterar as formações ósseas da mandíbula, maxilar ou do queixo para melhorar a mordida e a respiração, mudando também a aparência facial. "De tanto me perguntarem resolvi responder de uma vez", ressaltou.

Outra pergunta abordou o motivo de não visitar sua irmã Fabiana Justus, que está internada tratando um câncer . Rafaella explicou que a influenciadora digital não pode receber visitas devido à imunidade, mas expressou todo seu amor e admiração por ela, desejando vê-la feliz e saudável.

Por fim, ela compartilhou que fez uma cirurgia no nariz no início de fevereiro e apareceu pela primeira vez após o procedimento durante a celebração do aniversário de sua madrasta, Ana Paula Siebert, casada com Roberto Justus, no mesmo mês.

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella completa 15 anos de vida esse ano. Ao nascer, foi diagnosticada com uma condição genética chamada estenose craniofacial, que é uma malformação óssea no crânio. Ela também precisou passar por uma cirurgia para corrigir esse problema.

Ticiane e Roberto se divorciaram em 2013, após sete anos de relacionamento. Logo depois, em fevereiro de 2014, a apresentadora iniciou um relacionamento com o jornalista César Tralli. O casal se casou em 02 de dezembro de 2017. Juntos, eles tem uma filha de cinco anos chamada Manuella.